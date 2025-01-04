Удар по Чернигову: количество раненых возросло до шести человек
Киев • УНН
В результате тройного ракетного удара по окраине Чернигова пострадало шесть человек, один погибший. Среди жертв - доцент института последипломного образования Алексей Галенка, также повреждены жилые дома.
Из-за тройного ракетного удара по окраине Чернигова количество раненых возросло до шести человек. Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в эфире телемарафона, пишет УНН.
«На утро уже зафиксировано шестеро раненых, пять из них легкие, им оказана медицинская помощь. Один находится в больнице в состоянии средней тяжести», - рассказал Чаус.
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Из-за российского удара по Чернигову известно об одном погибшем человеке. В результате атаки получили повреждения жилые дома в частном секторе.
Известно, что погиб доцент института последипломного образования Алексей Галенка.