Удар по Чернігову: кількість поранених зросла до шести людей

Через потрійний ракетний удар по околиці Чернігова кількість поранених зросла до шести людей. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, пише УНН.

"На ранок вже зафіксовано шестеро поранених, п'ять з них легкі, їм надана медична допомога. Один перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів Чаус.

Доповнення

Через російський удар по Чернігову відомо про одну загиблу людину. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будинки у приватному секторі.

Відомо, що загинув доцент інституту післядипломної освіти Олексій Гальонка.