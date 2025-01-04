Удар по Чернігову: кількість поранених зросла до шести людей
Київ • УНН
Внаслідок потрійного ракетного удару по околиці Чернігова постраждало шестеро людей, один загиблий. Серед жертв - доцент інституту післядипломної освіти Олексій Гальонка, також пошкоджено житлові будинки.
Через потрійний ракетний удар по околиці Чернігова кількість поранених зросла до шести людей. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, пише УНН.
"На ранок вже зафіксовано шестеро поранених, п'ять з них легкі, їм надана медична допомога. Один перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості", - розповів Чаус.
Доповнення
Через російський удар по Чернігову відомо про одну загиблу людину. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будинки у приватному секторі.
Відомо, що загинув доцент інституту післядипломної освіти Олексій Гальонка.