Удар беспилотника в Газе: 2 человека погибли возле больницы Аль-Акса

В Газе в результате удара израильского БпЛА по палаткам возле больницы Аль-Акса погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В воскресенье, по словам представителя больницы, по меньшей мере 2 человека погибли в результате удара израильского беспилотника по палаткам возле медицинского комплекса Аль-Акса в центре Газы.

Тысячи перемещенных лиц находятся на территории больницы Аль-Акса, которая является единственным функционирующим медицинским учреждением в центральном городе Дейр-эль-Балах.

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В заявлении израильских военных утверждается, что один из их самолетов поразил "оперативный командный центр исламского джихада и террористов, которые действовали из внутреннего двора" больницы.

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