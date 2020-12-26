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Учителей заставят самостоятельно исправлять в учебниках информацию о том, что сода лечит рак

Киев • УНН

 • 13094 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Учителя должны самостоятельно заклеить страницу учебника по химии, на которой сказано, что сода лечит рак. Для этого подготовили вклейки с другим текстом. Об этом сообщили в письме Института модернизации содержания образования, сообщает УНН со ссылкой на ZN.ua.

Учителей заставят самостоятельно исправлять в учебниках информацию о том, что сода лечит рак

"Государственное научное учреждение "Институт модернизации содержания образования" информирует о необходимости замены текста в учебнике "Химия. 9 класс" (авт. Савчин М. М.) на странице 8 в рубрике "Интересно знать. Издательством "Грамота" подготовлено вклейки с новым текстом ... Просим донести данную информацию до сведения учителей и организовать заклейку предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии страницы", - говорится в письме.

Отмечается, что во вклейке, которую нужно наклеить на скандальную надпись, вместо соды ученикам будут рассказывать о йодированной соли.

Учитывая то, что в классах учится по 30-40 учеников, учителям придется вырезать и вклеить новый текст в около сотни учебников.

Напомним, в последнее время в Украине было несколько скандалов, которые ставят под сомнение качество учебников. Так, недавно МОН поручило направить на экспертизу учебник с изображением вроде бы военных РФ. А перед этим в МОН отреагировали на информацию в школьном учебнике о "лечении рака содой".

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