Учителів змусять власноруч виправляти у підручниках інформацію про те, що сода лікує рак

“Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти” інформує про необхідність заміни тексту в підручнику “Хімія. 9 клас” (авт. Савчин М. М.) на сторінці 8 у рубриці “Цікаво знати. Видавництвом “Грамота” підготовлено вклейки з новим текстом… Просимо донести зазначену інформацію до відома вчителів і організувати заклеювання попереднього тексту задля використання в освітньому процесі оновленої версії сторінки"- йдеться у листі.

Зазначається, що у вклейці, яку потрібно наклеїти на скандальний напис, замість соди учням розповідатимуть про йодовану сіль.

З огляду на те, що у класах вчиться по 30-40 учнів, вчителям доведеться вирізати і вклеїти новий текст у близько сотні підручників.

Нагадаємо, останнім часом в Україні було кілька скандалів, які ставлять під сумнів якість навчальних підручників. Так, нещодавно МОН доручило направити на експертизу підручник з зображенням начебто військових РФ. А перед цим у МОН відреагували на інформацію у шкільному підручнику про "лікування раку содою".