МОН доручило направити на експертизу підручник з зображенням начебто військових РФ

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міністерство освіти і науки доручило Інституту модернізації змісту освіти звернутися до експертів, аби отримати оцінку щодо екіпірування та зброї, зображених на світлині підручника “Захист Вітчизни” для 10-го класу, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби МОН.

“Міністерство освіти і науки України вважає, що ситуація потребує детального аналізу та експертизи. Інституту модернізації змісту освіти доручено звернутися до експертів із збройного забезпечення ЗСУ, аби отримати кваліфіковану й неупереджену експертну оцінку й відповідь щодо екіпірування та зброї, зображених на світлині”, — повідомили в пресслужбі міністерства.

Так, зазначається, що сьогодні ЗМІ опублікували сторінку підручника “Захист Вітчизни” для 10-го класу закладів загальної середньої освіти, виданого у 2018 році.

На ілюстрації до статті про Збройні Сили України в підручнику зображені військовослужбовці — в екіпіровці та зі зброєю, що, за твердженням одного з анонімних телеграм-каналів, виробляють у РФ.

У МОЗ зазначають, що підручник пройшов конкурсний відбір. За підсумками вибору закладами освіти підручник надрукований накладом 157 944 примірники у 2018 році за Міністра освіти і науки України та керівника Інституту модернізації змісту освіти.

“Підручник „Захист Вітчизни. 10 клас“ авторський колектив створював у 2017 році під час становлення й розвитку ЗСУ. Надрукований цей підручник у 2018 році. До 10 грудня 2020 року жодних зауважень до світлини, розміщеної на сторінці 114 (ілюстрація 24.9), не надходило. Зазначена світлина використана, щоб проілюструвати зразки сучасного армійського екіпірування (літня маскувальна форма, шолом балістичний, окуляри-маска захисна, бронежилет тощо). Екіпірування тільки починало масово надходити до ЗСУ, зокрема, і за допомогою волонтерів. Розглядувана світлина не містить жодних розпізнавальних знаків жодної армії світу. Тому автори вважали за доцільне використати цю світлину, щоб продемонструвати напрями розвитку екіпірування бійців ЗСУ”, — цитують у МОН роз’яснення зі вказаного питання колективу авторів підручника.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві освіти та науки пояснили, як вислів “лікування раку содою” міг з’явитися у шкільному підручнику і запевнили, що наразі вживаються заходи щодо вилучення недоречних висловів.

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