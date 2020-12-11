МОН поручило направить на экспертизу учебник с изображением якобы военных РФ

“Министерство образования и науки Украины считает, что ситуация требует детального анализа и экспертизы. Институту модернизации содержания образования поручено обратиться к экспертам с вооруженного обеспечения ВСУ, чтобы получить квалифицированную и объективную экспертную оценку и ответ касательно экипировки и оружия, изображенных на фотографии”, — сообщили в пресс-службе министерства.

Так, отмечается, что сегодня СМИ опубликовали страницу учебника “Защита Отечества” для 10-го класса учреждений общего среднего образования, выданного в 2018 году.

На иллюстрации к статье о Вооруженных Силах Украины в учебнике изображены военнослужащие — в экипировке и с оружием, что, по утверждению одного из анонимных телеграмм-каналов, производят в РФ.

В Минздраве отмечают, что учебник прошел конкурсный отбор. По итогам выбора учебными заведениями учебник напечатан тиражом 157 944 экземпляра в 2018 году при Министре образования и науки Украины и руководителе Института модернизации содержания образования.

“Учебник „Защита Отечества. 10 класс“ авторский коллектив создавал в 2017 году во время становления и развития ВСУ. Напечатанный этот учебник в 2018 году. К 10 декабря 2020 года никаких замечаний к фотографии, размещенной на странице 114 (иллюстрация 24.9), не поступало. Указанная фотография использована, чтобы проиллюстрировать образцы современной армейской экипировки (летняя маскировочная форма, шлем баллистический, очки-маска защитная, бронежилет и т.д.). Экипировка только начинала массово поступать в ВСУ, в том числе и с помощью волонтеров. Рассматриваемая фотография не содержит никаких опознавательных знаков ни одной армии мира. Поэтому авторы сочли целесообразным использовать эту фотографию, чтобы продемонстрировать направления развития экипировки бойцов ВСУ”, — цитируют в МОН разъяснения по указанному вопросу коллектива авторов учебника.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки объяснили, как выражение “лечение рака содой” могло появиться в школьном учебнике и заверили, что сейчас принимаются меры по изъятию неуместных высказываний.