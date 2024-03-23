Ученые обнаружили в Антарктике редкую морскую лилию

22 марта чилийские ученые объявили, что обнаружили в Антарктике редкий вид морских лилий. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Образец был впервые замечен во время экспедиции Чилийского антарктического института на остров Вега в море Ведделла в начале января 2024 года. Записи были сделаны с помощью роботизированного подводного оборудования.

По словам морского биолога Себастьяна Менендеса, морские лилии используют свои многочисленные руки, чтобы двигаться в воде и питаться плавающими частицами.

Вид считается криноидом, беспозвоночным из типа Echinodermata.

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