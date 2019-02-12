Участники боевых действий выразили поддержку Юлии Тимошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В большом туре по Украине кандидата на пост Президента Юлию Тимошенко сопровождают военные, передает УНН.
На отдельных митингах представители Всеукраинского союза участников боевых действий "Собратья Украины", среди которых есть и защитники Донецкого аэропорта, поднимаются на сцену, чтобы публично заявить о поддержке лидера "Батькивщины" в президентской борьбе.
"Мы сегодня присутствуем здесь для того, чтобы сказать, что мы поддерживаем Юлию Тимошенко. Вы - наш президент и Верховный главнокомандующий", - сказал представитель пограничных войск Юрий Ганджала во время митинга в г. Козова на Тернопольщине.
Со своей стороны Юлия Тимошенко поблагодарила военных за доверие и пообещала, что как женщина на посту Верховного главнокомандующего точно "никогда и ни при каких обстоятельствах не рассматривать войну как прибыльный собственный бизнес".
"Все остальное, что положено делать настоящему главнокомандующему, я буду делать! Буду делать с высокой ответственностью, честью и профессионализмом. Мы будем жестко работать в рамках международного права. Не обещаю, что очень скоро, но мир в Украине будет достигнуто. И Крым так же будет возвращен Украине ", - заверила Председатель партии.
Напомним, впервые публично военные заявили о своей поддержке Юлии Тимошенко во время торжественного съезда партии "Батькивщина", 22 января.