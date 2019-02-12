Учасники бойових дій висловили підтримку Юлії Тимошенко

На окремих мітингах представники Всеукраїнської спілки учасників бойових дій "Побратими України", серед яких є і захисники Донецького аеропорту, піднімаються на сцену, аби публічно заявити про підтримку лідера "Батьківщини" в президентській боротьбі.

"Ми сьогодні присутні тут для того, щоб сказати, що ми підтримуємо Юлію Тимошенко. Ви – наш президент і Верховний головнокомандувач", - сказав представник прикордонних військ Юрій Ганджала під час мітингу у смт Козова на Тернопільщині.

Зі свого боку Юлія Тимошенко подякувала військовим за довіру і пообіцяла, що як жінка на посаді Верховного головнокомандувача точно "ніколи і за жодних обставин не розглядатиму війну як прибутковий власний бізнес".

"Все інше, що належить робити справжньому головнокомандувачу, я робитиму! Робитиму з високою відповідальністю, честю і професійністю. Ми будемо жорстко працювати в рамках міжнародного права. Не обіцяю, що дуже скоро, але мир в Україні буде досягнуто. І Крим так само буде повернутий Україні", - запевнила Голова партії.

Нагадаємо, вперше публічно військові заявили про свою підтримку Юлії Тимошенко під час урочистого з’їзду партії "Батьківщина", 22 січня.