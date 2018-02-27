Участники АТО с инвалидностью смогут получить помощь на собственное дело - законопроект
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Участники АТО с инвалидностью могут получить государственную помощь на развитие собственного дела. Парламентарии 237 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14-1, 14-2 и 20 Закона Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине", которым предусматривается предоставить физическому лицу - предпринимателю с инвалидностью, полученной вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, государственной помощи на развитие собственного дела.
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Напомним, Верховная Рада планирует разрешить освобождать от военной службы лиц, которые отсутствуют по месту несения военной службы более двух месяцев.