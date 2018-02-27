Учасники АТО з інвалідністю зможуть отримати допомогу на власну справу - законопроект

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 14-1, 14-2 та 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, якими передбачається надати фізичній особі — підприємцю з інвалідністю, отриманої внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, державної допомоги на розвиток власної справи.

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Нагадаємо, Верховна Рада планує дозволити звільняти з військової служби осіб, які відсутні за місцем несення військової служби понад два місяці.