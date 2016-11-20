Участник АТО покончил жизнь самоубийством в Кривом Роге
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Вчера вечером 28-летний участник АТО покончил жизнь самоубийством в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщила корреспонденту УНН инспектор полиции Кривого Рога Екатерина Корниенко.
Мужчина повесился на электрическом проводе на турнике в собственной квартире. Мужчина 1988 г.р. жил вместе с матерью и братом. Вчера родных дома не было, сосед увидел открытую дверь и обнаружил погибшего и вызвал полицию.
Как рассказала Е.Корниенко, по словам матери погибшего после возвращения из зоны АТО мужчина находился в депрессии и злоупотреблял алкоголем.
По этому факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК.