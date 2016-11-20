Учасник АТО покінчив життя самогубством у Кривому Розі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Вчора увечері 28-річний учасник АТО покінчив життя самогубством у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Про це повідомила кореспонденту УНН інспектор поліції Кривого Рогу Катерина Корнієнко.
Чоловік повісився на електричному дроті на турніку у власній квартирі. Чоловік 1988 р.н. мешкав разом з матір’ю та братом. Вчора рідних вдома не було, сусід побачив відкриті двері і виявив загиблого, та викликав поліцію.
Як розповіла К.Корнієнко, за словами матері загиблого після повернення з зони АТО чоловік перебував у депресії та зловживав алкоголем.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.