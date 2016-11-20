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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 14670 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Учасник АТО покінчив життя самогубством у Кривому Розі

Учасник АТО покінчив життя самогубством у Кривому Розі

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Вчора увечері 28-річний учасник АТО покінчив життя самогубством у Кривому Розі, що на Дніпропетровщині. Про це повідомила кореспонденту УНН інспектор поліції Кривого Рогу Катерина Корнієнко.

Чоловік повісився на електричному дроті на турніку у власній квартирі. Чоловік 1988 р.н. мешкав разом з матір’ю та братом. Вчора рідних вдома не було, сусід побачив відкриті двері і виявив загиблого, та викликав поліцію.

Як розповіла К.Корнієнко, за словами матері загиблого після повернення з зони АТО чоловік перебував у депресії та зловживав алкоголем.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

Українські Національні Новини

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