Убийство семьи фермеров в Донецкой области: дело передано в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Обвинительный акт по делу об убийстве семьи фермеров в Донецкой области утвержден и направлен в суд. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Прокуратурой Донецкой области 23 июля утвержден и направлен в суд обвинительный акт", - написала Сарган.
Пресс-секретарь напомнила, что тройное убийство семьи фермеров в Донецкой области было совершено в декабре 2017 года.
"Трое злоумышленников (все трое участвовали в боевых действиях в зоне АТО, являются участниками ОО Внутренний корпус Батальон Донбасс), угрожая огнестрельным оружием, положили людей на пол, связали им руки и с помощью ножа по очереди убили мужчину, женщину и парня 1995 года рождения. После совершенного нападавшие скрылись с места преступления, завладев имуществом убитых", - добавила она.
Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.