Убивство родини фермерів на Донеччині: справу передано до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Обвинувальний акт у справі щодо вбивства родини фермерів на Донеччині затверджено та скеровано до суду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
"Прокуратурою Донецької області 23 липня затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт", - написала Сарган.
Прес-секретар нагадала, що потрійне вбивство родини фермерів на Донеччині було скоєно у грудні 2017 року.
"Троє зловмисників (усі троє брали участь в бойових діях в зоні АТО, є учасниками ГО Внутрішній корпус Батальйон Донбас), погрожуючи вогнепальною зброєю, поклали людей на підлогу, зв’язали їм руки та за допомогою ножа по черзі вбили чоловіка, жінку і хлопця 1995 року народження. Після скоєного нападники зникли з місця злочину, заволодівши майном вбитих", - додала вона.
Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.