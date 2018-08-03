Убийство экс-бойца "Сармата": в Бердянске арестовали четырех подозреваемых

Так, суд применил к подозреваемому Обухову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей сроком на 60 суток. Адвокат возразил против ходатайства прокуратуры, назвав его необоснованным и не соответствующим ст. 194 УПК Украины. По словам защитника, в отношении его подзащитного "нет ни одного прямого доказательства того, что он совершил или знал о совершении убийства". Таким образом, сторона защиты возразила против избрания любой меры пресечения для подозреваемого.

Сам Обухов отказался давать показания на основании ст. 63 Конституции Украины. В то же время во время судебного заседания узнал себя на фото. Он заявил, что "не совершал и не планировал совершать убийство".

Относительно четвертого подозреваемого в убийстве - Максима Володимиркова - суд также избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения застравы.

Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей сроком на 60 суток. В то же время адвокат обратился к суду с просьбой отказать в этом ходатайстве и избрать в отношении его подзащитного менее строгую меру пресечения.

Таким образом, суд заключил под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога всех четырех подозреваемых по делу.

Как сообщал УНН, ранее суд уже избрал меры пресечения для двух подозреваемых в убийстве активиста Виталия Олешко - Артема Матюшина и Николая Ломаки.



Напомним, убийство бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко произошло 31 июля в Бердянске на глазах у его жены и друга.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации "Сирена" в день убийства на посту полиции в Васильевке Запорожской области.



