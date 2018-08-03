Убивство екс-бійця "Сармата": у Бердянську арештували чотирьох підозрюваних
Київ • УНН
БЕРДЯНСЬК-КИЇВ. 3 серпня. УНН. Бердянський міськрайонний суд обрав запобіжні заходи для ще двох підозрюваних у справі про вбивство активіста Віталія Олешка - Олександра Обухова та Максима Володимиркова, передає УНН.
Так, суд застосував до підозрюваного Обухова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи внесення застави.
Прокуратура клопотала про тримання під вартою строком на 60 діб. Адвокат заперечив проти клопотання прокуратури, назвавши його необґрунтованим і таким, що не відповідає ст. 194 КПК України. За словами захисника, стосовно його підзахисного "немає жодного прямого доказу того, що він скоїв або знав про скоєння вбивства". Таким чином, сторона захисту заперечила проти обрання будь-якого запобіжного заходу для підозрюваного.
Сам Обухів відмовився надавати покази на підставі ст. 63 Конституції України. Водночас під час судового засідання впізнав себе на фото. Він заявив, що "не скоював і не планував скоювати вбивство".
Стосовно четвертого підозрюваного у вбивстві - Максима Володимиркова - суд також обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застрави.
Прокуратура клопотала про тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас адвокат звернувся до суду з проханням відмовити у цьому клопотанні та обрати щодо його підзахисного менш суворий запобіжний захід.
Таким чином, суд взяв під варту строком на 60 діб без права внесення застави всіх чотирьох підозрюваних у справі.
Як повідомляв УНН, раніше суд вже обрав запобіжні заходи для двох підозрюваних у вбивстві активіста Віталія Олешка - Артема Матюшина та Миколи Ломаки.
Нагадаємо, вбивство колишнього бійця АТО Віталія "Сармата" Олешка сталося 31 липня в Бердянську на очах у його дружини та друга. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" у день вбивства на посту поліції у Василівці Запорізької області.