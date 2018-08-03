Суд арештував підозрюваного у вбивстві ветерана АТО у Бердянську
Київ • УНН
БЕРДЯНСЬК-КИЇВ. 3 серпня. УНН. Бердянський міськрайонний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для одного з підозрюваних у вбивстві активіста Віталія Олешка Артема Матюшина, передає УНН.
Так, суд задовольнив клопотання прокуратури та призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави. Його утримуватимуть у СІЗО міста Запоріжжя.
Водночас, адвокат підозрюваного наполягав на домашньому арешті.
Нагадаємо, підозрюваний Матюшин не визнав себе причетним до вчинення злочину.
Як повідомляв УНН, 31 липня в Бердянську вбили активіста, ветерана АТО, Віталія "Сармата" Олешка. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" у день вчинення вбивства на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області.