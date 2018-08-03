Підозрюваний у вбивстві "Сармата" у суді заперечує свою причетність до злочину

Так, засідання розпочалося із затримкою у часі, адже очікувалося, що засідання розпочнеться о 10:00. Все ж суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному Артему Матюшину. Прокуратура наполягла на триманні під вартою строком на 60 діб. Водночас адвокат Матюшина заявив, що його підзахисний до злочину непричетний, адже "опинився не в тому місці не в той час". Сам підозрюваний розповів, що приїхав до Бердянська "на море". Його затримали, коли він поїхав з міста.

Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську вбили активіста, ветерана АТО, Віталія "Сармата" Олешка. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" у день вчинення вбивства на стаціонарному посту поліції у Василівці Запорізької області.