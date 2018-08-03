Подозреваемый в убийстве "Сармата" в суде отрицает свою причастность к преступлению

Так, заседание началось с задержкой во времени, ведь ожидалось, что заседание начнется в 10:00. Все же суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому Артему Матюшину. Прокуратура настояла на содержании под стражей сроком на 60 суток. В то же время адвокат Матюшина заявил, что его подзащитный к преступлению непричастен, ведь "оказался не в том месте не в то время". Сам подозреваемый рассказал, что приехал в Бердянск "на море". Его задержали, когда он уехал из города.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО, Виталия "Сармата" Олешко. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации "Сирена" в день совершения убийства на стационарном посту полиции в Васильевке Запорожской области.