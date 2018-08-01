П'ятьох підозрюваних у вбивстві активіста у Бердянську затримали – Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві активіста, колишнього бійця АТО, у Бердянську. Про це сказав перший заступник голови Нацполіції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації НПУ.
Так, поліція розшукала на одній з вулиць Бердянська автомобіль ЗАЗ, у якому виявлено та вилучено обріз мисливської рушниці. У результаті введення в дію плану "Сирена" на посту у Василівці поліцейські зупинили авто розшукуваних.
"Ми встановили, що четверо осіб, які перебували в ньому (в авто, - ред.), причетні до вбивства мешканця Бердянська. Паралельно у Бердянську був затриманий ще один, п’ятий, підозрюваний. На теперішній час всі п’ятеро затримані у порядку ст. 208 КПК України", - повідомив перший заступник Голови Нацполіції.
Нині вирішується питання про оголошення їм про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Нагадаємо, 31 липня в Бердянську вбили активіста, ветерана АТО Віталія Олешка. Через вбивство у Бердянську відкрили провадження. Поліція розглядає дві версії вбивства екс-бійця АТО.