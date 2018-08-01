Пятерых подозреваемых в убийстве активиста в Бердянске задержали – Аброськин

Так, полиция разыскала на одной из улиц Бердянска автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья. В результате введения в действие плана "Сирена" на посту в Васильевке полицейские остановили авто разыскиваемых.

"Мы установили, что четыре человека, находившиеся в нем (в авто - ред.), причастны к убийству жителя Бердянска. Параллельно в Бердянске был задержан еще один, пятый, подозреваемый. В настоящее время все пятеро задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщил первый заместитель главы Нацполиции.

Сейчас решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении указанного преступления.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО Виталия Олешко. Из-за убийства в Бердянске открыли производство. Полиция рассматривает две версии убийства экс-бойца АТО.