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Через вбивство активіста у Бердянську відкрили провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. За фактом вбивства у Бердянську громадського активіста Віталія "Сармата" Олешка поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області, передає УНН.

"За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили вдень 31 липня пострілом у спину. Невідомий вистрілив у нього і втік з місця події. З метою затримання зловмисника у місті, на території Запорізької та Донецької областей ввели оперативний план "Сирена". Вбивство сталося на очах у дружини та друга активіста

Українські Національні Новини

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