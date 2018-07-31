Из-за убийства активиста в Бердянске открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. По факту убийства в Бердянске общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области, передает УНН.
"По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.
Напомним, бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко убили днем 31 июля выстрелом в спину. Неизвестный выстрелил в него и скрылся с места происшествия. С целью задержания злоумышленника в городе, на территории Запорожской и Донецкой областей ввели оперативный план "Сирена". Убийство произошло на глазах у жены и друга активиста.