Из-за убийства активиста в Бердянске открыли производство

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 11992 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 74055 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118457 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126376 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165840 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152203 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140219 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130333 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178828 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118293 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Из-за убийства активиста в Бердянске открыли производство

Из-за убийства активиста в Бердянске открыли производство

Киев  •  УНН

 • 10932 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. По факту убийства в Бердянске общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области, передает УНН.

"По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.

Напомним, бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко убили днем 31 июля выстрелом в спину. Неизвестный выстрелил в него и скрылся с места происшествия. С целью задержания злоумышленника в городе, на территории Запорожской и Донецкой областей ввели оперативный план "Сирена". Убийство произошло на глазах у жены и друга активиста.

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