Из-за убийства активиста в Бердянске открыли производство

"По факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.

Напомним, бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко убили днем 31 июля выстрелом в спину. Неизвестный выстрелил в него и скрылся с места происшествия. С целью задержания злоумышленника в городе, на территории Запорожской и Донецкой областей ввели оперативный план "Сирена". Убийство произошло на глазах у жены и друга активиста.