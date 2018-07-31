Вбивство активіста у Бердянську: стали відомі подробиці

"У Бердянську був застрелений Віталій Олешко, позивний "Сармат", доброволець батальйону НГУ "Донбас", учасник самооборони Бердянська, кавалер ордена "За мужність" 3-го ступеня, учасник боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон. Посеред білого дня у двір маленького готелю, яку побудував Віталій Сармат, зайшов убивця з мисливською рушницею і вистрелив "Сармату" в спину. Поруч з Віталієм знаходилися його дружина і друг - також учасник війни Андрій Манжаров, все це відбулося у них на очах", - написав журналіст.

Нагадаємо, бердянського активіста Віталія "Сармата" Олешка вбили 31 липня пострілом у спину. З метою затримання зловмисника у місті, на території Запорізької та Донецької областей ввели оперативний план "Сирена".