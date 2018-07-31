Убийство активиста в Бердянске: стали известны подробности

"В Бердянске был застрелен Виталий Олешко, позывной "Сармат", доброволец батальона НГУ "Донбасс", участник самообороны Бердянска, кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, участник боев за Иловайск, который прошел русский плен. Посреди бела дня во двор маленькой гостиницы, которую построил Виталий Сармат, зашел убийца с охотничьим ружьем и выстрелил "Сармату" в спину. Рядом с Виталием находились его жена и друг - также участник войны Андрей Манжаров, все это произошло у них на глазах", - написал журналист.

Напомним, бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко убили 31 июля выстрелом в спину. С целью задержания злоумышленника в городе, на территории Запорожской и Донецкой областей ввели оперативный план "Сирена".