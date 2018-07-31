Полиция рассматривает две версии убийства экс-бойца АТО в Бердянске

Он добавил, что над раскрытием этого дела работает усиленная следственно-оперативная группа полиции. В то же время на территории Запорожской и Донецкой областей введен оперативный план "Сирена".

"Для розыска и установления местонахождения убийцы задействованы все оперативные подразделения. Выдвинут ряд версий по убийству мужчины. Каждая версия имеет право на жизнь. Есть определенные наработки. Рассматриваем версии от заказного убийства до обычного бытового. Но слишком рано указывать на какую-то конкретную личность. Могу только утверждать, что в ближайшее время указанное убийство будет раскрыто", - сказал Аброськин.

Он добавил, что для организации раскрытия этого убийства в Бердянск направлен заместитель начальника Департамента уголовного розыска Нацполиции, который руководит направлением раскрытия умышленных убийств.

Напомним, бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко убили днем 31 июля выстрелом в спину. Неизвестный выстрелил в него и скрылся с места происшествия. С целью задержания злоумышленника в городе, на территории Запорожской и Донецкой областей ввели оперативный план "Сирена" . Убийство произошло на глазах у жены и друга активиста.

По факту убийства в Бердянске общественного активиста Виталия "Сармата" Олешко полиция открыла уголовное производство.