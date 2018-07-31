Поліція розглядає дві версії убивства екс-бійця АТО в Бердянську

ukru
Ексклюзив
17:08 • 41262 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 77050 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 82978 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 109573 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 91148 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 114566 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 156268 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189059 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 287850 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167093 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
86 %
751 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 104864 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 98072 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 49132 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 39456 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 52250 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 109566 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 156979 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 287848 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 218828 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 245474 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 22558 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 39456 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 49132 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 51309 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 65656 перегляди
Актуальне
Поліція розглядає дві версії убивства екс-бійця АТО в Бердянську

Поліція розглядає дві версії убивства екс-бійця АТО в Бердянську

Київ • УНН

 • 13681 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Правоохоронці розглядають дві версії убивства колишнього бійця АТО у Бердянську Запорізької області, одна з яких замовне убивство. Про це сказав перший заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації НПУ.

Він додав, що над розкриттям цієї справи працює посилена слідчо-оперативна група поліції. Водночас на території Запорізької та Донецької областей введено оперативний план “Сирена”.

“Для розшуку та встановлення місцезнаходження вбивці задіяні всі оперативні підрозділи. Висунуто ряд версій щодо вбивства чоловіка. Кожна версія має право на життя. Є певні напрацювання. Розглядаємо версії від замовного вбивства до звичайного побутового. Але занадто рано вказувати на якусь конкретну особу. Можу тільки стверджувати, що у найближчий час зазначене вбивство буде розкрито”, — сказав Аброськін.

Він додав, що для організації розкриття цього вбивства до Бердянська направлений заступник начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції, який керує напрямком розкриття навмисних вбивств.

Нагадаємо, бердянського активіста Віталія “Сармата” Олешка вбили вдень 31 липня пострілом у спину. Невідомий вистрілив у нього і втік з місця події. З метою затримання зловмисника у місті, на території Запорізької та Донецької областей ввели оперативний план “Сирена”. Вбивство сталося на очах у дружини та друга активіста. 

За фактом вбивства у Бердянську громадського активіста Віталія “Сармата” Олешка поліція відкрила кримінальне провадження

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.38
Bitcoin
$87,889.60
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,052.00
Ethereum
$2,064.97