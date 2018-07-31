Поліція розглядає дві версії убивства екс-бійця АТО в Бердянську

Він додав, що над розкриттям цієї справи працює посилена слідчо-оперативна група поліції. Водночас на території Запорізької та Донецької областей введено оперативний план “Сирена”.

“Для розшуку та встановлення місцезнаходження вбивці задіяні всі оперативні підрозділи. Висунуто ряд версій щодо вбивства чоловіка. Кожна версія має право на життя. Є певні напрацювання. Розглядаємо версії від замовного вбивства до звичайного побутового. Але занадто рано вказувати на якусь конкретну особу. Можу тільки стверджувати, що у найближчий час зазначене вбивство буде розкрито”, — сказав Аброськін.

Він додав, що для організації розкриття цього вбивства до Бердянська направлений заступник начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції, який керує напрямком розкриття навмисних вбивств.

Нагадаємо, бердянського активіста Віталія “Сармата” Олешка вбили вдень 31 липня пострілом у спину. Невідомий вистрілив у нього і втік з місця події. З метою затримання зловмисника у місті, на території Запорізької та Донецької областей ввели оперативний план “Сирена”. Вбивство сталося на очах у дружини та друга активіста.

За фактом вбивства у Бердянську громадського активіста Віталія “Сармата” Олешка поліція відкрила кримінальне провадження.