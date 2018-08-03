Вбивство "Сармата": суд взяв під варту ще одного підозрюваного у злочині
Київ • УНН
БЕРДЯНСЬК-КИЇВ. 3 серпня. УНН. Бердянський міськрайонний суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для підозрюваного у вбивстві активіста, екс-бійця АТО Віталія Олешка - Миколи Ломаки, передає УНН.
Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Його утримуватимуть у СІЗО у Запоріжжі.
Сторона обвинувачення клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Водночас захисник підозрюваного заперечив клопотання прокуратури, посилаючись, зокрема, на те, що щодо його підзахисного "не було проведено експертиз та процедур опізнання особи". Крім того, Ломака, посилаючись на ст. 63 Конституції України, не надавав свідчення. Таким чином, адвокат заперечив обрання будь-якого запобіжного заходу щодо його підзахисного.
Нагадаємо, раніше суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для одного з підозрюваних у вбивстві активіста Віталія Олешка - Артема Матюшина. Підозрюваний не визнав себе причетним до скоєння злочину.
Як повідомляв УНН, 31 липня в Бердянську вбили активіста, ветерана АТО, Віталія "Сармата" Олешка. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних відповідно до ст. 208 КПК України в результаті спецоперації "Сирена" у день вбивства на посту поліції у Василівці Запорізької області.