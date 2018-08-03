Убийство "Сармата": суд взял под стражу еще одного подозреваемого в преступлении

Так, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Его будут содержать в СИЗО в Запорожье.

Сторона обвинения ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В то же время защитник подозреваемого возразил против ходатайства прокуратуры, ссылаясь, в частности, на то, что в отношении его подзащитного "не было проведено экспертиз и процедур опознания личности". Кроме того, Ломака, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, не давал показания. Таким образом, адвокат возразил против избрания любой меры пресечения в отношении его подзащитного.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для одного из подозреваемых в убийстве активиста Виталия Олешко - Артема Матюшина. Подозреваемый не признал себя причастным к совершению преступления.

Как сообщал УНН, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО, Виталия "Сармата" Олешко. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в соответствии со ст. 208 УПК Украины в результате спецоперации "Сирена" в день убийства на посту полиции в Васильевке Запорожской области.