Убийство двух девушек в Киеве: суд арестовал подозреваемую
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева арестовал вторую подозреваемую в убийстве двух девушек в Киеве на 2 месяца без определения размера залога. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ходатайства прокуратуры удовлетворены в полном объеме - содержание под стражей на 2 месяца без права на залог", - написала Максимец.
Как сообщалось, Шевченковский районный суд Киева арестовал 34-летнего подозреваемого в убийстве двух девушек в Киеве на 2 месяца без определения размера залога.
Напомним, задержанным мужчине и женщине, которых подозревают в убийстве двух девушек в Киеве, было сообщено о подозрении, в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Как сообщалось, двойное убийство произошло 4 января на улице Кирилловской в Киеве. Тогда в квартире хозяйка обнаружила тела двух девушек с признаками насильственной смерти.
Полиция 6 января задержала в Одессе подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле.