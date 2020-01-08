Вбивство двох дівчат у Києві: суд заарештував одного з підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Шевченківський районний суд Києва заарештував одного з підозрюваних у вбивстві двох дівчат у Києві на 2 місяці без визначення розміру застави. Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінц у Facebook, передає УНН.
“Суд задовольнив клопотання прокурорів та заарештував підозрюваного у подвійному вбивстві на 2 місяці без визначення розміру застави. Строк запобіжного заходу суд визначив до 5 березня 2020 року”, — написала Максимець.
Нагадаємо, затриманим чоловіку та жінці, яких підозрюють у вбивстві двох дівчат у Києві, було повідомлено про підозру, до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Як повідомлялося, подвійне вбивство сталося 4 січня на вулиці Кирилівській у Києві. Тоді у квартирі власниця виявила тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті.
Поліція 6 січня затримала в Одесі підозрюваних у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі.