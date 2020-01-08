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Убийство двух девушек в Киеве: суд арестовал одного из подозреваемых

Убийство двух девушек в Киеве: суд арестовал одного из подозреваемых

Киев  •  УНН

 • 12443 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Шевченковский районный суд Киева арестовал одного из подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве на 2 месяца без определения размера залога. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей страничке в Facebook, передает УНН.

“Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и арестовал подозреваемого в двойном убийстве на 2 месяца без определения размера залога. Срок меры пресечения суд определил до 5 марта 2020 года”, — написала Максимец.

Напомним, задержанным мужчине и женщине, которых подозревают в убийстве двух девушек в Киеве, было сообщено о подозрении, в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Как сообщалось, двойное убийство произошло 4 января на улице Кирилловской в Киеве. Тогда в квартире хозяйка обнаружила тела двух девушек с признаками насильственной смерти.

Полиция 6 января задержала в Одессе подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле.

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