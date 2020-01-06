Поліція затримала в Одесі підозрюваних у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Поліцейські затримали в Одесі підозрюваних у подвійному вбивстві, а саме - двох дівчат, яке сталося на Новий рік в орендованій квартирі у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"У скоєнні подвійного вбивства столична поліція обгрунтовано підозрює двох осіб. Чоловіка і жінку за орієнтуванням затримали місцеві поліцейські на залізничному вокзалі Одеси. Їх передали слідчо-оперативній групі київської поліції для проведення слідчих дій", - йдеться у повідомленні.
Наразі із підозрюваними, яких затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, проводяться слідчі дії у межах досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу Украіни.
Нагадаємо, подвійне вбивство сталося 4 січня на вулиці Кирилівській у Києві. Тоді у квартирі власниця виявила тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті.