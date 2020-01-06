Полиция задержала в Одессе подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Полицейские задержали в Одессе подозреваемых в двойном убийстве, а именно - двух девушек, которое произошло на Новый год в съемной квартире в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"В совершении двойного убийства столичная полиция обоснованно подозревает двух человек. Мужчину и женщину по ориентировке задержали местные полицейские на железнодорожном вокзале Одессы. Их передали следственно-оперативной группе киевской полиции для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
Сейчас с подозреваемыми, которых задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украини.
Напомним, двойное убийство произошло 4 января на улице Кирилловской в Киеве. Тогда в квартире хозяйка обнаружила тела двух девушек с признаками насильственной смерти.