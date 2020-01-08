Вбивство двох дівчат у Києві: затриманим оголосили підозру, їм проситимуть арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Затриманим чоловіку та жінці, яких підозрюють у вбивстві двох дівчат у Києві, було повідомлено про підозру, до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.
"За погодження прокуратури міста Києва слідчим управлінням ГУ НП у місті Києві повідомлено про підозру двом особам, затриманим у зв’язку із вбивством двох дівчат у місті Києві", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі зазначили, що дії 34-річного чоловіка та його 19-річної спільниці кваліфіковано за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) КК України.
"Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - зазначили у пресслужбі прокуратури міста Києва.
Нагадаємо, подвійне вбивство сталося 4 січня на вулиці Кирилівській у Києві. Тоді у квартирі власниця виявила тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті.
Поліція 6 січня затримала в Одесі підозрюваних у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі.