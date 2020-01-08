Вбивство двох дівчат у Києві: затриманим оголосили підозру, їм проситимуть арешт

КИЇВ. 8 січня. УНН. Затриманим чоловіку та жінці, яких підозрюють у вбивстві двох дівчат у Києві, було повідомлено про підозру, до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.