Убийство двух девушек в Киеве: задержанным объявили подозрение, им будут просить арест
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Задержанным мужчине и женщине, которых подозревают в убийстве двух девушек в Киеве, было сообщено о подозрении, в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"По согласованию прокуратуры города Киева следственным управлением ГУ НП в Киеве сообщено о подозрении двум лицам, задержанным в связи с убийством двух девушек в городе Киеве", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.
"Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога", - отметили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
Напомним, двойное убийство произошло 4 января на улице Кирилловской в Киеве. Тогда в квартире хозяйка обнаружила тела двух девушек с признаками насильственной смерти.
Полиция 6 января задержала в Одессе подозреваемых в убийстве двух девушек на столичном Подоле.