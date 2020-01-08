Убивство двох дівчат у Києві: суд заарештував підозрювану
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Шевченківський районний суд Києва заарештував другу підозрювану у вбивстві двох дівчат у Києві на 2 місяці без визначення розміру застави. Про це повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Клопотання прокуратури задоволено у повному обсязі — тримання під вартою на 2 місяці без права на заставу”, — написала Максимець.
Як повідомлялося, Шевченківський районний суд Києва заарештував 34-річного підозрюваного у вбивстві двох дівчат у Києві на 2 місяці без визначення розміру застави.
Нагадаємо, затриманим чоловіку та жінці, яких підозрюють у вбивстві двох дівчат у Києві, було повідомлено про підозру, до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Як повідомлялося, подвійне вбивство сталося 4 січня на вулиці Кирилівській у Києві. Тоді у квартирі власниця виявила тіла двох дівчат з ознаками насильницької смерті.
Поліція 6 січня затримала в Одесі підозрюваних у вбивстві двох дівчат на столичному Подолі.