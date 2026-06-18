Убил 17-летнюю девушку из-за обиды: суд в Киевской области отправил дезертира под стражу
Киев • УНН
В Киевской области суд арестовал дезертира за убийство спящей 17-летней девушки. Ранее судимому за убийство мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
В Киевской области дезертира, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, отправили под стражу без права на залог, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
По ходатайству руководителя Киевской областной прокуратуры Дмитрия Прокудина, Фастовский горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве 17-летней девушки меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
28-летний мужчина подозревается в совершении умышленного убийства (п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). По данным следствия, 17 июня ночью мужчина нанес смертельное ножевое ранение дочери своей приятельницы из-за обиды, когда девушка спала у себя в постели. В содеянном он признался. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Подозреваемый — военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть. Ранее мужчина уже был судим за умышленное убийство.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Отдельно в рамках уголовного производства будет дана правовая оценка действиям матери погибшей девушки, а также должностных лиц и служб, на которые возложены обязанности по защите прав и безопасности детей, для выяснения причин и условий, которые могли способствовать совершению этого особо тяжкого преступления.
"Смерть ребенка — это всегда трагедия, но в этой истории особенно остро стоит вопрос ответственности взрослых. Прокуратура принципиально проверит не только обстоятельства самого убийства, но и действия всех лиц и служб, которые должны были обеспечивать безопасность ребенка. Каждый, чье бездействие или ненадлежащее исполнение обязанностей способствовали этой трагедии, получит надлежащую правовую оценку", — отметил руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин.
В Киевской области дезертир убил 17-летнюю дочь знакомой из-за обиды, его задержали и сообщили о подозрении - Генпрокурор17.06.26, 18:20 • 3234 просмотра