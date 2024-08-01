Сегодня, 1 августа, Шевченковский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о гибели подростка на станции фуникулера, где обвиняемым является сотрудник Управления государственной охраны Артем Косов. В зале суда заслушали потерпевшего - отца погибшего школьника Максима Матерухина. Следующее судебное заседание назначили на 13 августа. Об этом сообщает "Суспільне", передает УНН.

Детали

Как пишет издание, сегодня суд определил порядок, по которому будут рассматривать дело. Сначала - допрос потерпевшего, затем допрос свидетелей, затем исследование доказательств и документов, а напоследок - допрос подозреваемого.

"От потерпевшей стороны в суде выступил отец погибшего Максима - Александр Матерухин. Он в очередной раз заявил, что семье не нужно материальное возмещение от подозреваемого в убийстве сына. Вместо этого они будут требовать самого сурового наказания", - отмечает издание.

Отец школьника также заявил, что не было ни одного извинения со стороны подозреваемого в убийстве Максима перед семьей.

"Зачем нам что-то со стороны преступника? Позиция такая: нужно, чтобы он сел. Нам ничего не нужно, никакие деньги. На следующий день, после убийства моего сына, было сообщение от мамы Артема. "Добрый день! Я - мама Артема. У нас общее горе...". Какое наше общее горе? Ваш сын причесанный, одетый сидит здесь... К нам никто не обращался", - рассказал Матерухин.

По словам отца, о трагедии на фуникулере первой услышала мама школьника, ей в тот вечер позвонил свидетель со словами: "Приезжайте. Максиму плохо. На фуникулере". Когда женщина спросила, что с сыном, услышала ответ, что у того "горло прорезано".

"Жена не успела доехать до места преступления и сказала, что он (Максим - ред.) умер", - рассказал отец погибшего во время заседания.

Прокурор в начале заседания озвучила обстоятельства гибели: сотрудник УГО Артем Косов 7 апреля 2024 года в 19:25 прошел к платформам через турникет нижнего фуникулера, одетый в куртку темно-зеленого цвета, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Двигаясь в вагоне фуникулера, он нецензурно ругался, выкрикивал нецензурные слова. Начал нецензурно выражаться в сторону несовершеннолетних, среди которых был Матерухин. Примерно в 19:36, когда фуникулер остановился, подозреваемый пошел не на выход за станции, а к нижней части платформы, выталкивая при этом пассажиров, и остановился возле нижних дверей.

"Реализуя свой преступный умысел, Косов в присутствии большого количества людей, в том числе несовершеннолетних, дождавшись, когда несовершеннолетний Матерухин вышел из дверей вагона, схватил руками его за плечи и с использованием физической силы бросил последнего в сторону стеклянных окон здания станции", - заявила прокурор.

Она добавила, что Максим Матерухин упал на стекло, получив резаные раны лица и лобной кости, на передней и боковой частях шеи, пересечение гортани, в результате чего наступила смерть.

Артем Косов свою вину не признает.

"На 13 августа в Шевченковском райсуде должны обеспечить допрос 7 свидетелей по делу об убийстве Максима Матерухина на станции столичного фуникулера", - отмечает издание.

Напомним

Вечером в воскресенье, 7 апреля, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие на фуникулере. Мужчина разбил стекло на фуникулере в Киеве и смертельно порезал мальчику горло, что привело к остановке фуникулера и вызову экстренных служб.

По данным ГБР, на станции фуникулера в Киеве 7 апреля произошел конфликт между мужчиной, который служит водителем в Управлении государственной охраны, и несовершеннолетним. После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия, отметили в ГБР.

8 апреля правоохранителю было сообщено о подозрении в умышленном убийстве после того, как он толкнул подростка, который упал и умер на станции фуникулера в Киеве.

9 апреля Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога.

8 мая сотрудники ГБР завершили досудебное расследование по факту трагедии на станции фуникулера в Киеве. Сотруднику Управления государственной охраны, который убил подростка в Киевском фуникулере, грозит пожизненное заключение.