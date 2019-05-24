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УАФ сегодня пишет новую европейскую историю украинского футбола - Беланов

УАФ сегодня пишет новую европейскую историю украинского футбола - Беланов

Киев  •  УНН

 • 9507 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Сегодня украинский футбол получил новый толчок для развития, что стало возможным благодаря сплоченной и эффективной работе команды ассоциации. Об этом заявил обладатель "Золотого мяча", сопредседатель Комитета профессионального футбола Украинской ассоциации футбола (УАФ) Игорь Беланов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Беланов рассказал, что в прошлую пятницу в Запорожье прошел ХХІІ Конгресс УАФ. Это был первый конгресс ассоциации футбола, в котором Беланов участвовал в качестве делегата.

"Для меня это приглашение очень важно. Считаю это демонстрацией большого уважения к ветеранам футбола. Я был очень рад видеть горящие глаза присутствующих. Эти люди действительно сегодня работают ради развития украинского футбола, детского футбола. Они уважают историю спорта, а также стремятся к европейским стандартам и постоянного развития. Чтобы нам не говорили и не рассказывали плохого об ассоциации, сегодня здесь проводится большая работа. И я лично очень благодарен Андрею Павелко и его команде за тот высокий уровень, который они демонстрируют, за их вклад и за их отношение к футболу. Это очень важно, поверьте, я говорю об этом с душой", - рассказал он.

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Беланов напомнил, что в рамках работы ХХІІ Конгресса ассоциации было принято решение переименовать Федерацию футбола Украины в Украинскую ассоциацию футбола. Сопредседатель Комитета профессионального футбола УАФ отреагировал на изменения положительно.

"Мы же хотим выйти на уровень УЕФА? Знаете, я человек с опытом и видел вчерашний день, знаю, как здесь было раньше. И те реформы, проекты, глобальное развитие футбольной инфраструктуры по всей стране, которые мы видим сегодня, - это серьезный прогресс. А изменение названия - для меня это новая европейская страница развития украинского футбола. Я очень рад. Хочу добавить, что я побывал вместе с Андреем Павелко в УЕФА, видел, какое там сегодня отношение к Украине со стороны других стран. Об этом многие не знают. Но я могу сказать, что сейчас мы попали в доброжелательную семью, которая готова поддерживать нашу ассоциацию во всех начинаниях и текущей работе", - резюмировал Беланов.

Напомним, как писал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, футбольные поля и стадионы в Украине строятся с опережением дедлайнов.

Украинские Национальные Новости

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