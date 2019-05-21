УАФ похвалили за ініціативу впровадження системи VAR

"Добре, що саме Федерація футболу України проявила ініціативу в питанні впровадження системи VAR в Україні. Перша тестова трансляція проходить без зв'язку між арбітром в полі і арбітрами, які стежать за системою VAR", - повідомив він.

Він нагадав, що під час фінального матчу Кубка України з футболу, в якому зустрілися "Шахтар" і "Інгулець", сталося зіткнення футболістів Жуніора Мораеса і Антона Ситникова. Мораес отримав пас з глибини і виходив на штрафного, який вибіг з воріт, Ситнікова. Суперники зіткнулися, після чого рефері зафіксував фол в атаці.

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"Я спілкувався з арбітрами після фіналу Кубка України, і вони сказали, що якщо б VAR вже працював повноцінно, то в епізоді зіткнення Ситникова та Мораеса була б червона картка голкіперу "Інгульця" і призначений пенальті", - розповів Денисов.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелко, після узгодження і підписання меморандуму з ФІФА і IFAB, навчання арбітрів і тестування, система VAR повноцінно запрацює на футбольних матчах в нашій країні.

Устаткування VAR вже було презентовано під час фіналу Кубка України в Запоріжжі.