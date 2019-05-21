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УАФ похвалили за ініціативу впровадження системи VAR

УАФ похвалили за ініціативу впровадження системи VAR

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Похвально, що Українська Асоціація Футболу взяла на себе ініціативу в питанні впровадження системи відеоспостереження VAR. Про це в ефірі програми "Великий футбол" повідомив спортивний журналіст Олександр Денисов, передає УНН з посиланням на terrikon.com

"Добре, що саме Федерація футболу України проявила ініціативу в питанні впровадження системи VAR в Україні. Перша тестова трансляція проходить без зв'язку між арбітром в полі і арбітрами, які стежать за системою VAR", - повідомив він.

Він нагадав, що під час фінального матчу Кубка України з футболу, в якому зустрілися "Шахтар" і "Інгулець", сталося зіткнення футболістів Жуніора Мораеса і Антона Ситникова. Мораес отримав пас з глибини і виходив на штрафного, який вибіг з воріт, Ситнікова. Суперники зіткнулися, після чого рефері зафіксував фол в атаці.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: VAR почнуть застосовуватися в УПЛ в лютому 2020 року

"Я спілкувався з арбітрами після фіналу Кубка України, і вони сказали, що якщо б VAR вже працював повноцінно, то в епізоді зіткнення Ситникова та Мораеса була б червона картка голкіперу "Інгульця" і призначений пенальті", - розповів Денисов.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелко, після узгодження і підписання меморандуму з ФІФА і IFAB, навчання арбітрів і тестування, система VAR повноцінно запрацює на футбольних матчах в нашій країні.

Устаткування VAR вже було презентовано під час фіналу Кубка України в Запоріжжі.

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