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УАФ похвалили за инициативу внедрения системы VAR

УАФ похвалили за инициативу внедрения системы VAR

Киев  •  УНН

 • 9583 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Похвально, что Украинская Ассоциация Футбола взяла на себя инициативу в вопросе внедрения системы видеонаблюдения VAR. Об этом в эфире программы "Великий футбол" сообщил спортивный журналист Александр Денисов, передает УНН со ссылкой на terrikon.com

"Хорошо, что именно Федерация футбола Украины проявила инициативу в вопросе внедрения системы VAR в Украине. Первая тестовая трансляция проходит без связи между арбитром в поле и арбитрами, которые следят за системой VAR", - сообщил он.

Он напомнил, что во время финального матча Кубка Украины по футболу, в котором встретились "Шахтер" и "Ингулец", произошло столкновение футболистов Жуниора Мораеса и Антона Сытникова. Мораес получил пас из глубины и выходил на выбежавшего из ворот, за пределы штрафной, Сытникова. Соперники столкнулись, после чего рефери зафиксировал фол в атаке.

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"Я общался с арбитрами после финала Кубка Украины, и они сказали, что если бы VAR уже работал полноценно, то в эпизоде столкновения Сытникова и Мораеса была бы красная карточка голкиперу "Ингульца" и назначен пенальти", - рассказал Денисов.

Напомним, как сообщал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, после согласования и подписания меморандума с ФИФА и IFAB, обучения арбитров и тестирования, система VAR полноценно заработает на футбольных матчах в нашей стране.

Оборудование VAR уже было презентовано во время финала Кубка Украины в Запорожье.

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