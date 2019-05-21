УАФ похвалили за инициативу внедрения системы VAR
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Похвально, что Украинская Ассоциация Футбола взяла на себя инициативу в вопросе внедрения системы видеонаблюдения VAR. Об этом в эфире программы "Великий футбол" сообщил спортивный журналист Александр Денисов, передает УНН со ссылкой на terrikon.com
"Хорошо, что именно Федерация футбола Украины проявила инициативу в вопросе внедрения системы VAR в Украине. Первая тестовая трансляция проходит без связи между арбитром в поле и арбитрами, которые следят за системой VAR", - сообщил он.
Он напомнил, что во время финального матча Кубка Украины по футболу, в котором встретились "Шахтер" и "Ингулец", произошло столкновение футболистов Жуниора Мораеса и Антона Сытникова. Мораес получил пас из глубины и выходил на выбежавшего из ворот, за пределы штрафной, Сытникова. Соперники столкнулись, после чего рефери зафиксировал фол в атаке.
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"Я общался с арбитрами после финала Кубка Украины, и они сказали, что если бы VAR уже работал полноценно, то в эпизоде столкновения Сытникова и Мораеса была бы красная карточка голкиперу "Ингульца" и назначен пенальти", - рассказал Денисов.
Напомним, как сообщал УНН, по словам президента УАФ Андрея Павелко, после согласования и подписания меморандума с ФИФА и IFAB, обучения арбитров и тестирования, система VAR полноценно заработает на футбольных матчах в нашей стране.
Оборудование VAR уже было презентовано во время финала Кубка Украины в Запорожье.