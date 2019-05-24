УАФ сьогодні пише нову європейську історію українського футболу — Бєланов

Бєланов розповів, що минулої п’ятниці у Запоріжжі пройшов ХХІІ Конгрес УАФ. Це був перший конгрес асоціації футболу, в якому Бєланов брав участь в якості делегата.

“Для мене це запрошення є дуже важливим. Вважаю це демонстрацією великої поваги до ветеранів футболу. Я був дуже радий бачити палаючі очі присутніх. Ці люди дійсно сьогодні працюють заради розвитку українського футболу, дитячого футболу. Вони шанують історію спорту, а також прагнуть до європейських стандартів і постійного розвитку. Щоб нам не говорили й не розповідали поганого про асоціацію, сьогодні тут проводиться велика робота. І я особисто дуже вдячний Андрію Павелку та його команді за той високий рівень, який вони демонструють, за їхній внесок і за їхнє ставлення до футболу. Це дуже важливо, повірте, я кажу про це з душею”, — розповів він.

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Бєланов нагадав, що в рамках роботи ХХІІ Конгресу асоціації було прийнято рішення перейменувати Федерацію футболу України в Українську асоціацію футболу. Співголова Комітету професіонального футболу УАФ відреагував на зміни позитивно.

“Ми ж хочемо вийти на рівень УЄФА? Знаєте, я людина з досвідом і бачив учорашній день, знаю, як тут було раніше. І ті реформи, проекти, глобальний розвиток футбольної інфраструктури по всій країні, які ми бачимо сьогодні, — це серйозний прогрес. А зміна назви — для мене це нова європейська сторінка розвитку українського футболу. Я дуже радий. Хочу додати, що я побував разом з Андрієм Павелком в УЄФА, бачив, яке там сьогодні ставлення до України з боку інших країн. Про це багато хто не знає. Але я можу сказати, що зараз ми потрапили до доброзичливої сім’ї, яка готова підтримувати нашу асоціацію у всіх починаннях і поточній роботі”, — резюмував Бєланов.

Нагадаємо, як писав УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелка, футбольні поля і стадіони в Україні будуються із випередженням дедлайнів.