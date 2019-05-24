УАФ сьогодні пише нову європейську історію українського футболу — Бєланов
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Сьогодні український футбол отримав новий поштовх для розвитку, який став можливим завдяки згуртованій та ефективній роботі команди асоціації. Про це заявив володар “Золотого м’яча”, співголова Комітету професіонального футболу Української асоціації футболу (УАФ) Ігор Бєланов, передає УНН із посиланням на прес-служба УАФ.
Бєланов розповів, що минулої п’ятниці у Запоріжжі пройшов ХХІІ Конгрес УАФ. Це був перший конгрес асоціації футболу, в якому Бєланов брав участь в якості делегата.
“Для мене це запрошення є дуже важливим. Вважаю це демонстрацією великої поваги до ветеранів футболу. Я був дуже радий бачити палаючі очі присутніх. Ці люди дійсно сьогодні працюють заради розвитку українського футболу, дитячого футболу. Вони шанують історію спорту, а також прагнуть до європейських стандартів і постійного розвитку. Щоб нам не говорили й не розповідали поганого про асоціацію, сьогодні тут проводиться велика робота. І я особисто дуже вдячний Андрію Павелку та його команді за той високий рівень, який вони демонструють, за їхній внесок і за їхнє ставлення до футболу. Це дуже важливо, повірте, я кажу про це з душею”, — розповів він.
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Бєланов нагадав, що в рамках роботи ХХІІ Конгресу асоціації було прийнято рішення перейменувати Федерацію футболу України в Українську асоціацію футболу. Співголова Комітету професіонального футболу УАФ відреагував на зміни позитивно.
“Ми ж хочемо вийти на рівень УЄФА? Знаєте, я людина з досвідом і бачив учорашній день, знаю, як тут було раніше. І ті реформи, проекти, глобальний розвиток футбольної інфраструктури по всій країні, які ми бачимо сьогодні, — це серйозний прогрес. А зміна назви — для мене це нова європейська сторінка розвитку українського футболу. Я дуже радий. Хочу додати, що я побував разом з Андрієм Павелком в УЄФА, бачив, яке там сьогодні ставлення до України з боку інших країн. Про це багато хто не знає. Але я можу сказати, що зараз ми потрапили до доброзичливої сім’ї, яка готова підтримувати нашу асоціацію у всіх починаннях і поточній роботі”, — резюмував Бєланов.
Нагадаємо, як писав УНН, за словами президента УАФ Андрія Павелка, футбольні поля і стадіони в Україні будуються із випередженням дедлайнів.