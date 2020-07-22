УАФ приостановил полномочия Собуцкого - решение
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Полномочия Олега Собуцкого на должностях вице-президента и члена Исполнительного комитета УАФ приостановлено. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
"21 июля 2020 года с использованием современных средств связи состоялось заседание Исполнительного комитета УАФ, где рассматривалась личное заявление вице-президента УАФ и члена Исполнительного комитета УАФ Олега Собуцкого от 17 июля 2020 года.
На данном заседании Исполнительным комитетом УАФ было принято решение о приостановлении его полномочий на должности вице-президента и члена исполкома УАФ в порядке, предусмотренном ст. 29 Устава УАФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что срок приостановления полномочий Олега Собуцкого составляет период рассмотрения Комитетом по этике и честной игре УАФ и органами осуществления футбольного правосудия ситуации, сложившейся после матча 24-гo тура чемпионата Украины среди команд первой лиги 15 июля 2020 года ФК "Агробизнес" (Волочиск) - ФК "Минай" (Ужгород).
"Исполнительный комитет может назначить временно исполняющего обязанности вице-президента УАФ по представлению Президента", - добавили в УАФ.
Как писал УНН, накануне президент УАФ Андрей Павелко жестко отреагировал на судейский скандал с участием Собуцкого.
"В судейской комнате стадиона избили арбитра Юрия Иванова. По словам рефери, это произошло при участии президента команды-хозяина Олега Собуцкого, который также является вице-президентом УАФ.
Вчера были собраны все необходимые документы по этому случаю и тоже переданы на рассмотрение в Комитет этики и честной игры УАФ. Если предварительная информация подтвердится, то наказание для всех фигурантов избиение арбитров должен быть максимально жестким. За такие действия возможно применение санкций включая пожизненный запрет осуществлять любую деятельность, связанную с футболом", - подчеркнул он.