Павелко жорстко відреагував на суддівські скандали останніх матчів Першої ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Президент УАФ Андрій Павелко на своїй сторінці в Facebook прокоментував резонансні події 24 туру Першої ліги. Функціонер не залишив без уваги якість суддівства Івана Бондаря в матчі "Інгулець" - "Прикарпаття", передає УНН.
Так, в матчах 24 туру Першої ліги відбулися відразу два дуже неприємних і відверто ганебних випадки, написав Павелко, і додав, що "не може на них не відреагувати".
"Зокрема, в поєдинку "Інгулець" - "Прикарпаття" кілька грубих помилок допустив арбітр Іван Бондар. Оцінку діям рефері в цьому матчі вже дав Комітет арбітрів УАФ, який зазначив, що мова йде про неприпустимі і кричущі помилки.
Комітет попередив Бондаря, що буде пропонувати виключити його зі списків рефері, які обслуговують матчі професійних команд. Крім того, незважаючи на обґрунтовані підозри щодо рішень Бондаря в згаданому матчі, Комітет арбітрів передав всі матеріали по цій справі в Комітет етики і чесної гри УАФ для їх розгляду на предмет можливого неправомірного впливу на результат матчу", - уточнив президента УАФ.
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Ще один неприпустимий інцидент стався після матчу "Агробізнес" - "Минай".
"У суддівській кімнаті стадіону побили арбітра Юрія Іванова. За словами рефері, це сталося за участю президента команди-господаря Олега Собуцького, який також є віце-президентом УАФ.
Учора були зібрані всі необхідні документи з цієї нагоди і теж передані на розгляд до Комітету етики та чесної гри УАФ. Якщо попередня інформація підтвердиться, то покарання для всіх фігурантів побиття арбітрів має бути максимально жорстким. За такі дії можливе застосування санкцій включаючи довічну заборону здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом", - наголосив Павелко.
Нагадаємо, вперше в матчах Першої ліги України з футболу буде застосована система відеопомічника арбітра - VAR. Історична подія припала на поєдинок 25-го туру "Оболонь-Бровар" - "Рух", який відбудеться 20 липня.