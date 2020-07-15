УАФ внедряет новые меры безопасности проведения футбольных соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Украинская ассоциация футбола внедряет новый Регламент инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.
Соответствующий Регламент был разработан Службой стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ в тесном сотрудничестве с УПЛ, ПФЛ, Национальной полицией Украины, Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, телетранслятором и другими субъектами организации и проведения футбольных матчей. Регламент утвердил Исполком УАФ 16 декабря 2019 года.
"При подготовке данного документа одним из важных нововведений стало внедрение категорийности стадионов в Украине. Так, в новом регламенте содержится положение о категории стадионов, регулирующее структурные критерии, которые должны быть выполнены для того, чтобы классифицировать стадион по категориям от первой до четвертой для допуска к футбольным соревнованиям профессионального уровня.
Так же четыре категории использует УЕФА для классификации по своим критериям. В большинстве случаев критерии УЕФА более жесткие", - рассказали в ассоциации.
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Новый регламент инфраструктуры вступает в силу со следующего сезона. Однако положение о категории стадионов начнет действовать через сезон, то есть начиная с сезона 2021/2022.
"В сезоне 2020/2021 еще будут действовать реестры стадионов, как это было раньше. Это будет последний сезон с реестрами. Однако при формировании реестров уже будут учитываться именно критерии по категорийности", - рассказали в УАФ.
Уточняется, что стадионы, которые получат первую категорию, смогут принимать матчи уровня второй лиги ПФЛ, молодежных и юношеских команд U-21 и U-19 и Кубка Украины на стадии 1/8 финала включительно.
"Стадионы второй категории смогут принимать матчи первой лиги ПФЛ и Кубка Украины на стадии 1/4 финала включительно", - говорится в УАФ.
В свою очередь, стадионы с третьей категорией имеют право принимать матчи УПЛ, финальные матчи Кубка Украины и Суперкубок Украины.
Четвертая категория позволит проведение каких-либо официальных матчей под эгидой УАФ, информируют в ассоциации.
"Стоит отметить, что для допуска к международным матчам (игры национальных сборных и еврокубковые поединки различных стадий) стадионы должны получить категорию в соответствии с пунктами Регламента УЕФА об инфраструктуре стадионов.
Так, например, для того, чтобы принимать официальные матчи национальной сборной Украины, а также групповой стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы, стадион должен соответствовать критериям четвертой категории УЕФА", - комментируют в УАФ.
Напомним, в Днепропетровской области планируют восстановить стадион "Металлург". Об этом шла речь во время встречи президента УАФ Андрея Павелко и нардепов с губернатором области.