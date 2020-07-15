УАФ впроваджує нові заходи безпеки проведення футбольних змагань

Відповідний Регламент було розроблено Службою стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ у тісній співпраці з УПЛ, ПФЛ, Національною поліцією України, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, телетрансляторами та іншими суб'єктами організації та проведення футбольних матчів. Регламент затвердив Виконком УАФ 16 грудня 2019 року.

"При підготовці даного документу одним із важливих нововведень стало впровадження категорійності стадіонів в Україні. Так, у новому регламенті міститься положення про категорії стадіонів, що регулює структурні критерії, які мають бути виконані для того, щоб класифікувати стадіон за категоріями від першої до четвертої для допуску до футбольних змагань професійного рівня.

Так само чотири категорії використовує УЄФА для класифікації за своїми критеріями. У більшості випадків критерії УЄФА більш жорсткі", - розповіли в асоціації.

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Новий регламент інфраструктури набуває чинності з наступного сезону. Однак положення про категорії стадіонів почне діяти лише через сезон, тобто починаючи із сезону-2021/2022.

"У сезоні-2020/2021 ще діятимуть реєстри стадіонів, як це було раніше. Це буде останній сезон із реєстрами. Проте при формуванні реєстрів уже будуть враховуватися саме критерії щодо категорійності", - розповіли в УАФ.

Уточнюється, що стадіони, які отримають першу категорію, зможуть приймати матчі рівня другої ліги ПФЛ, молодіжних та юнацьких команд U-21 та U-19 і Кубку України до стадії 1/8 фіналу включно.

"Стадіони другої категорії зможуть приймати матчі першої ліги ПФЛ і Кубку України до стадії 1/4 фіналу включно", - кажуть в УАФ.

У свою чергу, стадіони із третьою категорією матимуть право приймати матчі УПЛ, фінальні матчі Кубку України та Суперкубок України.

Четверта категорія дозволятиме проведення будь-яких офіційних матчів під егідою УАФ, інформують в асоціації.

"Варто зазначити, що для допуску до міжнародних матчів (ігри національних збірних та єврокубкові поєдинки різних стадій) стадіони мають отримати категорію відповідно до пунктів Регламенту УЄФА про інфраструктуру стадіонів.

Так, наприклад, для того, аби приймати офіційні матчі національної збірної України, а також групової стадії Ліги чемпіонів і Ліги Європи, стадіон має відповідати критеріям четвертої категорії УЄФА", - коментують в УАФ.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині планують відновити стадіон “Металург”. Про це йшлося під час зустрічі президента УАФ Андрія Павелко та нардепів із губернатором області.