Технологии в украинском футболе: на матче Первой лиги состоится историческое событие
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Впервые в матчах Первой лиги Украины по футболу будет применена система видеопомощника арбитра - VAR. Историческое событие пришлось на поединок 25-го тура "Оболонь-Бровар" - "Рух". Об этом говорится на официальном сайте львовского клуба, передает УНН.
Игра состоится 20 июля в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" в 19:00.
Главным рефери поединка назначена Екатерина Монзуль. Ей будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрилецкая. Арбитр VAR - Виталий Романов.
Отметим, что о решении использования VAR на матчах первой лиги от 25-го тура накануне сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
"Новое футбольное достижение Украины. ФИФА поддержала мою инициативу и дала согласие на использование VAR в матчах Первой лиги уже со следующего тура", - отметил он.
До конца сезона Первой лиги осталось сыграть 6 туров. И борьба за призовые места очень острая.
Как писал УНН, УАФ представила новую форму сборной Украины.