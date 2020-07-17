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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100160 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108763 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 113620 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144654 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114455 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137779 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103413 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102746 просмотра

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4 марта, 08:59 • 105014 просмотра

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4 марта, 08:31 • 102253 просмотра

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Технологии в украинском футболе: на матче Первой лиги состоится историческое событие

Технологии в украинском футболе: на матче Первой лиги состоится историческое событие

Киев  •  УНН

 • 12832 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Впервые в матчах Первой лиги Украины по футболу будет применена система видеопомощника арбитра - VAR. Историческое событие пришлось на поединок 25-го тура "Оболонь-Бровар" - "Рух". Об этом говорится на официальном сайте львовского клуба, передает УНН.

Игра состоится 20 июля в Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" в 19:00.

Главным рефери поединка назначена Екатерина Монзуль. Ей будут помогать Александра Ардашева и Марина Стрилецкая. Арбитр VAR - Виталий Романов.

Отметим, что о решении использования VAR на матчах первой лиги от 25-го тура накануне сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Новое футбольное достижение Украины. ФИФА поддержала мою инициативу и дала согласие на использование VAR в матчах Первой лиги уже со следующего тура", - отметил он.

До конца сезона Первой лиги осталось сыграть 6 туров. И борьба за призовые места очень острая.

Как писал УНН, УАФ представила новую форму сборной Украины.

Украинские Национальные Новости

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